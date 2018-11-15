США потратили почти шесть триллионов долларов на ведение войн менее чем за два десятилетия, считает Нета Кроуфорд, автор исследования, проведенного в престижном Брауновском университете, передает РИА Новости.

По ее подсчетам, с 2001-го по конец 2019 финансового года на войну было потрачено 5,9 триллиона долларов.

Кроме того, согласно исследованию, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали в том числе и США, погибли 480 тысяч человек, из них 244 тысячи — мирные жители. Еще 10 миллионов человек стали беженцами.

Пентагон заявляет, что с 11 сентября 2001 года, когда произошли теракты в США, и до конца финансового 2018 года на военные действия будет потрачено порядка 1,7 триллиона долларов. Эта сумма включает в себя не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и боевые операции в ряде стран, проведение которых администрация оправдывает разрешением на борьбу с терроризмом, которое конгресс выдал Белому дому после терактов 2001 года.

Однако расходы министерства обороны США включают лишь часть затрат на войну, указывает Кроуфорд.

Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 триллиона долларов, не включая проценты по долгу, говорится в исследовании.

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