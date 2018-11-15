Франция и США являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту французского авианосца «Шарль де Голль».

«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал Макрон, комментируя состояние отношений Парижа и Вашингтона.

Он не стал комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в его адрес. «Я не собираюсь отвечать на твиты и не думаю, что этого от меня ждет французский народ», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что «союзники должны уважать друг друга».

«В великие моменты мы были союзниками. Мы вместе обязались каждый день вести борьбу против терроризма и в Сирии, и в Африке. Наши солдаты ежедневно действуют вместе», — сказал он.

Франция должна быть суверенной, а ее оборона — автономной, заявил Макрон.

«Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? — заметил Макрон. — Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы».

Он подчеркнул, что на посту президента » видит своей задачей защиту французов». «Я хотел бы, чтобы мы были автономными в области защиты киберпространства, во всех составляющих наших ВС — на суше, в море и космосе», — отметил президент Франции.

«Чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе и от США», — подчеркнул Макрон. Он признал, что «в некоторых областях Франция была слишком зависима от США, это не хорошо».

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