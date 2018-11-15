Десятки мигрантов из центральноамериканских стран, дошедшие до границы Мексики и США, в среду взобрались на пограничный забор в районе Тихуаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Azteca Noticias.

По данным мексиканского телевидения, некоторое время они сидели на ограждении, а один из мигрантов даже спрыгнул на территорию США, однако затем вернулся назад. За действиями мигрантов наблюдали офицеры американской пограничной охраны.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военных, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов, отметив, что при этом американские власти готовы рассмотреть заявки на допуск на законных основаниях.

Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.

Первая группа каравана мигрантов в составе более 350 человек прибыла в приграничный город Тихуана во вторник. Они прибыли в девяти автобусах в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встречали сотрудники Национального института миграции, которые помогли разместить мигрантов в одном из приютов города, где им предоставили продукты питания.

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