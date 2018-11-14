Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осуждает внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в списки украинского сайта «Миротворец».

Об этом в среду, 14 ноября, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства. «Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта», — цитирует его заявление агентство dpa.

Фамилия бывшего канцлера Германии появилась на сайте «Миротворец», который его организаторы представляют как список врагов украинского государства, 8 ноября. Как предполагает dpa, это, в том числе, могло стать реакцией на опубликованное в тот же день интервью, которое экс-политик дал немецкой газете Aachener Nachrichten.

В нем, в частности, Шредер ответил на вопрос о российской аннексии Крыма. «Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана», — заявил Шредер, напомнив, что Крым был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году, когда и Украина, и Россия входили в состав СССР.

Как указано на сайте «Миротворец», бывший канцлер Германии обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде», а также в «попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».

В марте 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин поднимал вопрос о введении европейских санкции против бывшего канцлера, являющегося близким другом российского президента Владимира Путина. Российская оппозиция внесла немецкого политика в так называемый «Список Путина».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как «сепаратистов, террористов или агентов Кремля».

За годы существования сайта известно как минимум о двух случаях убийства людей, чьи имена и установочные данные появились на «Миротворце». Речь идет об оппонентах нынешней украинской власти: политике Олеге Калашникове и журналисте и писателе Олесе Бузине.

Minval.az