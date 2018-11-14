Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 14 ноября, заявил о необходимости международного расследования дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

Также он подтвердил намерение Турции довести расследование до конца и найти виновных.

«Мы делаем все возможное, чтобы пролить свет на это преступление. Мы продемонстрировали доказательства всем, кто хотел их увидеть», — сказал Чавушоглу.

Как отмечается, данное заявление он сделал в ходе выступления в парламенте.

Minval.az