Вена намерена продолжать дальнейший диалог с Москвой, несмотря на шпионский скандал. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать», — сказал он.

Курц также заявил, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов из-за этого скандала. По его словам, Вена четко высказала свою реакцию Москве. «Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», — сказал он.

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