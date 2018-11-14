Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что принимает предложение движения ХАМАС о прекращении огня в условиях нынешнего осложнения ситуации, пишет в среду газета «Джерузалем пост».

«В такие времена руководство принимает непростые, но правильные решения о перемирии, даже если это и очень тяжело», — сказал он.

«Наши враги умоляли о прекращении огня, и они очень хорошо знают почему», — сказал израильский премьер-министр.

По его словам, он не может раскрыть планы израильтян относительно сектора Газа. «Мы выдвинем условия в тот момент, когда Израиль сочтет верным и ради безопасности наших жителей», — отметил премьер.

«В чрезвычайной ситуации, когда принимаются решения, имеющие решающее значение для безопасности, общественность не всегда может быть посвящена в планы, которые должны быть скрыты от врага», — приводят газета слова Б.Нетаньяху.

Minval.az