Операцию в провинции Хама провели члены исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»

Боевики сирийской организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая входит в состав террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», сообщают об успешной операции против сирийских и российских войск в поселке Аль-Тарабия в провинции Хама.

В результате атаки погибли 18 военнослужащих Сирии и семеро россиян, включая четверых высокопоставленных офицеров ВС РФ.

Как сообщил новостной службе OGN один из организаторов атаки Абу Салман аль-Беларуси, нападение было совершено на операционный штаб.

Сирийское военное командование подтвердило предоставленную боевиками информацию.

Minval.az