Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС.

Об этом сообщает RTVI.

Либерман назвал политику правительства страны «уступкой террору». «Я никогда силой не держался за свое кресло. Так было во время выхода из Газа, когда наша партия была в оппозиции, так было в ходе обменной сделки с Хамасом, когда мы были против освобождения террористов, мы также были против примирения с Турцией. Мы видим к чему это привело», — заявил Авигдор Либерман, выступая перед Кнессетом.

Либерман призвал правительство назначить новые выборы как можно скорее, что дать возможность «решить это обществу».

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