Объявление о разыскиваемых террористах

Госдепартамент и министерство финансов США предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении одного из главарей ХАМАСа – главы зарубежного отдела этой террористической организации Салаха Аль-Арури, ответственного за связи с Ираном и создание террористической инфраструктуры в Иудее и Самарии. Об этом стало известно в среду, 14 ноября,сообщает Associated Press.

Несколько месяцев назад Аль-Арури стал заместителем главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, то есть, практически вторым номером в этой организации. Он считается основателем военного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии и принимал участие еще в первой интифаде в конце 1980-х – начале 1990-х. В 1992 году он был арестован Израилем и приговорен к 18 годам тюремного заключения. В 2010 году Аль-Арури освободился и был депортирован. Он перебрался в Сирию, а оттуда в Турцию. За границей он создал «штаб Западного берега», отвечавшего за создание террористической инфраструктуры и подготовку терактов против израильтян в Иудее и Самарии. Действиями своих агентов там он руководил из-за границы и при содействии сообщников в секторе Газы.

Так, Аль-Арури считается причастным к похищению и убийству в 2014 году трех израильских подростков – Гилада Шаера, Эяля Ифраха и Нафтали Френкеля, хотя эти подозрения окончательно не подтверждены.

В последние месяцы он участвовал в проходивших в Египте переговорах о внутрипалестинском примирении и урегулировании с Израилем и периодически посещал Египет, Ливан и Иран.

Помимо него в списке разыскиваемых террористов, за информацию о которых США предлагают тоже по 5 миллионов долларов, значится сын главаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы — Джавад, которого США определяют как международного террориста, который планировал теракты против израильских целей. Он считается восходящей звездой «Хизбаллы» и потенциальным преемником своего отца.

В «черном списке» также значатся еще двое боевиков «Хизбаллы». Американцы отмечают, что и ХАМАС, и «Хизбалла» получают деньги и оружие от Ирана.

Minval.az