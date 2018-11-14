Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца 2018 года рассмотреть законопроект о введении новых санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

Американские законодатели в настоящее время сконцентрированы на вопросах, касающихся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и закона о сельском хозяйстве.

«У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество», — заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, участвовавший в обсуждениях новых антироссийских мер, тоже заявил, что у конгресса, вероятно, не останется времени на принятие инициативы в этом году, передает

russian.rt.com.

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