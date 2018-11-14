Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что французским спецслужбам удалось предотвратить шесть терактов в этом году, передает во вторник агентство «Ассошиэйтед пресс».

Такое заявление К.Кастанер сделал в день трехлетия со дня терактов, которые произошли во французской столице 13 ноября 2015 года.

В частности, на прошлой неделе были задержаны экстремисты, подозреваемые в организации попытки нападения на президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам министра, террористическая угроза во Франции остается высокой, но она «стала другой по своему характеру», поскольку влияние группировки «Исламское государство» в стране снизилось.

Minval.az