В некоторых модификациях самолета Boeing 737 MAX имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике, пишет The Wall Street Journal. Компания-производитель утаила недостаток от перевозчиков и пилотов.

По сведениям газеты, дефект есть у двух модификаций: MAX 8 и MAX 9 (существуют также MAX 7 и MAX 10). Известно о нем стало в ходе расследования октябрьского крушения самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии.

В настоящее время данные расследования изучает Федеральное управление гражданской авиации США. Согласно им, к аварии привело использование функции самолета, помогающей избегать опасного задирания носа. При нештатной ситуации эффект оказывается обратным, и нос опускается слишком низко — настолько, что пилоты не могут выровнять лайнер.

Отмечается, что Boeing планировал разослать предупреждения авиакомпаниям, закупившим модель 737 MAX. Однако, было ли это сделано, неизвестно. Для многих пилотов само наличие такой функции стало неожиданностью.

Minval.az