Группировки ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили из сектора Газа 460 ракет и мин по территории Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Более ста ракет были перехвачены системой «железный купол», заявили военные; большинство остальных упали в пустынной местности. В ответ израильтяне атаковали 160 целей целей в секторе Газа.

Вечером 13 ноября представители ХАМАС заявили, что при посредничестве Египта достигли договоренности о перемирии с Израилем, передает «Аль-Джазира». В Израиле это официально не подтвердили; по словам высокопоставленного дипломатического источника, Израиль «оставляет за собой право действовать» в зависимости от событий на месте.

Официальные представители нескольких чиновников, в том числе министра обороны Авигдора Либермана, заявили, что они не поддерживают перемирия.

Minval.az