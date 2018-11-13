Телекомпания CNN сообщила, что подаёт иск в суд против президента США Дональда Трампа и его главных помощников, пишет RT.

Отмечается, что причиной стал отказ в доступе в Белый дом журналисту данного СМИ Джиму Акосте.

По мнению телекомпании, лишение журналиста аккредитации является нарушением первой и пятой поправок к Конституции США.

Кроме Трампа обвинения выдвинуты также против пятерых сотрудников его администрации, в частности против пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и главы аппарата Джона Келли.

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