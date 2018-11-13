Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в прошлом году против своей воли оказался в аннексированнном Крыму. Его пытались спрятать от расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает издание Seznam Zpravy со ссылкой на самого Бабиша-младшего, который сейчас находится в Швейцарии.

По его словам, ключевую роль сыграли супруги Протопоповы, которые работают на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. А ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

«Я боюсь этого человека. Его жена – психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли… Он сказал мне в Украине: «Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть», – рассказал Бабиш-младший.

Отмечается, что Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурирует в так называемом деле Гнезда аиста, касающемся махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр Гнездо аиста. Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант ЕС на поддержку малого бизнеса.

Премьер Чехии Андрей Бабиш отрицает обвинения своего сына

По словам Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности.

«Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор, и он живет со своей матерью в Швейцарии», — заявил Бабиш.

Он также возразил, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

«Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику», — отметил премьер.

В то же время Чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после этого скандала.

Председатель социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек подчеркнул серьезность сложившейся ситуации.

«Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов», — сказал он.

При этом Гамачек не исключил, что его партия выйдет из коалиции.

«Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством», — сказал он.

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