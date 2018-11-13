Иран не изменит свою политику под давлением санкций США, заявил глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в ответ на заявление американского посла в ЕС Гордона Сондленда о недовольстве Вашингтона «поведением» Тегерана.

Зариф подчеркнул, что за последние полгода Иран ощутил влияние санкций, однако и при, казалось бы, позитивной риторике президента Дональда Трампа, дела обстояли не многим лучше.

«Конечно, санкции имеют экономическое влияние, но они не окажут воздействия на нашу политику», — сказал Зариф в интервью порталу «Аль-Араби аль-Джадид».

По словам главы МИД, целью США является иранский народ, так как именно на простых людях отражаются экономические санкции.

Ранее немецкая энергетическая компания Wintershall, дочернее предприятие концерна BASF, остановила работу в Иране из-за санкций США.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Более того, Трамп принял решение продлить с 14 ноября «чрезвычайное положение» в отношениях с Ираном и действие режима санкций в отношении этой страны на год.

Minval.az