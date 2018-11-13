Министр по делам международного развития в правительстве Великобритании Пенни Мордонт выступает за выход из UNESCO.

Упомянув о том, что UNESCO не отвечает критериям оказания финансовой помощи, Мордонт

предложила прекратить финансирование с 2020 года.

Как сообщает newsru.co.il со ссылкой на The Times, против этой инициативы выступают премьер-министр Тереза Мэй и министр экологии Майкл Гоув, а также министерство иностранных дел. Одна из причин – желание укрепить влияние Великобритании после выхода из Европейского союза.

Ежегодный взнос Великобритании в бюджет организации составляет 11,1 миллиона фунтов.

Напомним, что в середине 80-х годов XX века Великобритания и США уже выходили из UNESCO, назвав организацию союзником СССР. Впоследствии оба государства вернулись, но в 2017 году США вышли из ее состава вновь – в связи с антиизраильской направленностью UNESCO.

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