Минобороны Китая подготовило многолетний план по созданию стратегической авиации мирового класса, в котором важное место уделяется космической сфере.

По данным ведомства, план разделен на три этапа, последний из которых должен завершиться в 2050 году полным обновлением военно-воздушных сил страны.

Отмечается, что ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут оснащены вооружением четвертого поколения, передает rosbalt.ru.

«Первая стадия — до 2020 года создать стратегическую авиацию, приступить к строительству структуры стратегической авиации, у которой будут интегрированы возможности в воздушном и космическом пространстве, а также обладать сбалансированными возможностями как в оборонительных, так и в наступательных операциях», — говорится в сообщении.

Второй этап охватывает период до 2035 года и подразумевает полное обновление системы военно-воздушных сил и создание современных стратегических ВВС.

К середине века Китай планирует создать военно-воздушные силы мирового класса, которые будут гарантировать Поднебесной статус сверхдержавы.

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