Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи существуют, заявив, что канадские спецслужбы ознакомились с ними, передает РИА Новости.

«Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция», — сказал Трюдо, выступая на пресс-конференции в Париже.

Он также отметил, что общался по телефону с Эрдоганом несколько недель назад и провел короткий разговор во время своего визита в Париж, где поблагодарил турецкого лидера «за его устойчивость в реагировании на ситуацию с Хашукджи». По словам Трюдо, Канада продолжает сотрудничать с другими странами для расследования произошедшего и привлечения к ответственности виновных в убийстве, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии.

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