Самым зависимым от туризма городом является мексиканский Канкун.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Отмечается, что этот сектор генерирует почти половину ВВП города. Большую часть иностранных посетителей Канкуна составляют американцы — 63 процента. В последнее время город часто посещают жители Канады и Аргентины.

На втором месте расположился Марракеш — 30,2 процента ВВП. В докладе говорится, что город во многом зависит от французских туристов: по статистике, один из трех посетителей Марракеша — француз. Следом идет китайский Макао — 29,3 ВВП.

В пятерку городов также попали Орландо (18,7 процента ВВП) и Анталия (17,6 процента ВВП).

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