Ответственность за взлом систем безопасности Австралийского оборонного предприятия Austal, в результате которого были похищены личные данные сотрудников предприятия, «скорее всего» несут иранские хакеры.

Об этом сообщает гостелерадиокорпорация ABC во вторник со ссылкой на заявление австралийского центра кибербезопасности (ACSC).

В своем заявлении ACSC указал, что «скорее всего атака была совершена преступной группой из Ирана, однако мотивы злоумышленников пока не ясны». «Также неизвестно, связана ли хакерская группа с правительством страны», — отмечают в ведомстве. По данным центра, в руки преступников, помимо личных дел сотрудников компании, также попали чертежи и эскизы гражданских кораблей, конструируемых Austal, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

Ранее в заявлении, сделанном компанией 2 ноября, было указано, что система безопасности предприятия была взломана неизвестными злоумышленниками. В результате в руках хакеров оказались личные дела сотрудников. Согласно данным компании, информация, касающаяся национальной безопасности, в руки преступников не попала. Украденные данные, среди которых были адреса электронной почты сотрудников и номера мобильных телефонов, частично были опубликованы в интернете с целью вымогательства, однако Austral заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет реагировать на попытки шантажа.

Austal- австралийская компания, которая специализируется на проектировании и строительстве алюминиевых судов и кораблей. Основная продукция компании — пассажирские и грузовые паромы, яхты класса люкс и военные корабли. Компания имеет производство в трех странах: в Австралии, на Филиппинах и в США.

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