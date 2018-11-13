Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушлоглу подверг резкой критике своего французского коллегу Жана-Ива Ле Дриана за высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Министр иностранных дел Франции, прежде всего, перегнул палку. Ему следует знать, как нужно обращаться с президентом (суверенного государства). Кроме того, ему не следует путать уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером своей страны», — сказал Чавушоглу корреспонденту «Анадолу», комментируя утверждения Ле Дриана о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы «играет в политические игры» в связи с делом Джамаля Хашукджи.

Также Чавушоглу выразил отношение к заявлению главы МИД Франции о том, что турецкая сторона не передавала Франции аудиозаписи по делу обозревателя.

«24 октября наша разведка поделилась с французской разведслужбой по ее запросу всеми имеющимися у нее данными (по делу Джамаля Хашукджи), включая аудиозаписи. Не удивляйтесь, если они скоро будут отрицать и сам факт убийства Джамаля Хашукджи, который признала даже Саудовская Аравия. Нужно обратить внимание на то, кто и какие сделки заключает в последнее время. Вскоре такого рода политики и страны могут даже заявить, что отрицают это преступление. К сожалению, ситуация такова», — отметил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара приложит все необходимые усилия для раскрытия всех обстоятельств убийства Джамаля Хашукджи. «Весь мир приветствует позицию Турции. На фоне этого, подобные обвинения со стороны министра иностранных дел Франции наводят на определенные размышления. Что может стоять за этим? Может быть, они хотят замять это преступление? Нам известно о многих вещах. Какие сделки заключаются, какие шаги предпринимаются. Мы внимательно следим за этим», — сказал Чавушоглу.

Minval.az