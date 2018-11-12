На торжествах, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, с главами разных государств пообщалась пожилая француженка. Женщина приняла канцлера ФРГ Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон, сообщает «Лайф».

На ролике видно, что женщина не только поздоровалась с французским лидером, но и назвала их рукопожатие фантастикой.

Затем пожилая француженка обратилась к Меркель с вопросом: «Это вы мадам Макрон?» Ангела Меркель ответила по-немецки, что она канцлер ФРГ, но собеседница, очевидно, решила, что общается с первой леди Франции.

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