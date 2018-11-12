Ракета, пущенная с территории сектора Газа в направлении южной части Израиля, попала в автобус, сообщает в понедельник газета «Гаарец».

Минимум один человек пострадал, его ранения оцениваются как тяжелые.

В Израиле в ответ на обстрел активировали систему ПРО «Железный купол». Сирены, предупреждающие о возможности ракетного удара, прозвучали в нескольких населенных пунктах на юге Израиля, включая город Беэр-Шева.

По данным издания, со своей стороны палестинцы сообщили о проведенном израильскими военными артиллерийском обстреле северной части сектора Газа.

Minval.az