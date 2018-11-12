Иран, в случае заключения с США нового соглашения по атому, не будет уверен в том, что Вашингтон будет неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности, заявил в интервью агентству ЭФЭ глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Какие гарантии того, что если мы придем к соглашению с нынешней администрацией США, следующая администрация через два года или через шесть лет тоже будет его соблюдать?», — заявил Дж.Зариф.

«Президент (США Дональд) Трамп направляет очень плохой сигнал о том, что нельзя положиться ни на одну администрацию США, потому что следующая может разрушить договоренность, достигнутую с предыдущей», — сказал Дж.Зариф.

По его словам, санкции США «никогда не могли изменить политику» Ирана, а страна «вновь преодолеет трудные времена».

«Иранцы готовы к некоторым сложностям, но не готовы принять господство США», — заявил Дж.Зариф.

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