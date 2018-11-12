Президент США Дональд Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале девяностых годов прошлого века, приведшей к распаду Югославии. Об этом со ссылкой на французскую газету Le Monde сообщает Newsweek.

Отмечено, что Трамп допустил ошибку в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи в Белом доме в апреле.

Как пишет газета, балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.

По данным издания, ошибка Трампа кажется еще более удивительной, учитывая, что его жена Мелания родом из Словении, которая была частью Югославии.

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