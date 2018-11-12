Ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что прием пищи поздним вечером может нанести ущерб здоровью сердца и вызвать сахарный диабет, передает Лента.ру со ссылкой на Live Science.

Специалисты проанализировали данные обследования 12 700 испаноговорящих людей в возрасте от 18 до 76 лет. Добровольцы сообщали о своих предпочтениях в еде, а также время приема пищи. Кроме того, у них измеряли кровяное давление, уровень сахара, инсулина и других метаболитов в крови.

Оказалось, что более половины опрошенных употребляли 30 процентов ежедневной нормы калорий позже шести часов вечера. У этих участников по сравнению с другими испытуемыми были более высокие уровень сахара в крови натощак и содержание инсулина, а также относительно большой HOMA-IR — показатель инсулинорезистентности. Кроме того, у них регистрировалось более высокое кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что у любителей позднего ужина риск развития гипертонии повышался на 29 процентов, а преддиабета — на 19 процентов. При этом известно, что у 70 процентов людей с преддиабетом развивается диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет). Возможным объяснением связи между вечерним приемом пищи и вероятностью метаболических заболеваний является нарушение циркадных ритмов — циклических колебаний в интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

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