В Китае бывший главный прокурор из Шанхая, получивший тюремный срок за коррупцию, назвал имена других причастных к его делу людей, передает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

По данным источника издания, Чэнь Сюй, которого прозвали «манипулятором закона», сдал следователям еще 100 человек. Отмечается, что в отношении многих из них в настоящее время уже идет следствие.

Мужчина получил пожизненный срок 25 октября, когда суд в Наньнин — столице Гуанси-Чжуанского автономного района — признал его виновным во взяточничестве. Суд постановил, что он с 2000 по 2015 год получил деньги и недвижимость на сумму в 74,2 миллиона юаней (почти 11 миллионов долларов) лично или через членов семьи.

Чэнь Сюй родился в Шанхае и там же строил свою карьеру на протяжении 38 лет. Он начал с секретаря суда, пока не дослужился до поста главного прокурора. Он был взят под стражу 1 марта 2018 года.

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