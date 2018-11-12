Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает БЕЛТА.

В 2006-2016 годах президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев — четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.

Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 10 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.

За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.

На прошлой неделе газета «Московский комсомолец» обратилась к теме обсуждения кандидатуры нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане 8 ноября и отмечала, что во время обсуждения разразились жаркие споры между армянской стороной и Белоруссией, настаивавшей на ротации должности в алфавитном порядке.

«Никол Пашинян приехал в Астану полный решимости вместо одного армянина предложить другого. Однако эти планы натолкнулись на сопротивление Александра Лукашенко. Батька решил, что раз Ереван добровольно отозвал своего представителя, то разговаривать больше не о чем», — пишет издание.

Газета отмечала, что на полях саммита разошлась информация о том, что на такую позицию Лукашенко «подталкивает» Азербайджан.

«По коридорам распространился слух, что против маленькой и гордой Армении руками Лукашенко играет могущественный Азербайджан. Ведь не случайно на должность генсека Минск предложил выпускника Бакинского высшего командного училища с большими связями в азербайджанской военной верхушке Станислава Зася», — говорилось в статье.

Minval.az