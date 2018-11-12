Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа прерывает визит в Париж, где он находится на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и возвращается в Израиль.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства еврейского государства.

«В связи с ситуацией на юге [в районе сектора Газа] премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль», — говорится в распространенном заявлении.

В воскресенье израильская армия сообщила, что во время операции военных в секторе Газа началась перестрелка с палестинцами. Военные позже указали, что ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был. Вслед за этим армия сообщила о перехвате системой ПВО «Железный купол» двух запущенных из Газы ракет. Сирены воздушной тревоги срабатывали с вечера воскресенья в приграничных с палестинским анклавом районах Израиля не менее 10 раз.

Minval.az