Государствам Евросоюза нужно прикладывать усилия для обеспечения своей безопасности и независимости, в меньшей степени полагаясь на США. Как передаёт ТАСС, oб этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

По мнению Макрона, европейским странам «после Второй мировой войны нужны были США для обеспечения безопасности». «Полагаю, что сейчас для Европы пришло время построить собственную безопасность и собственный суверенитет», — подчеркнул он.

Французский лидер отметил, что «Европе нужно обеспечить собственные возможности и свою автономность с целью своей защиты». «Вот почему я расширяю наши расходы на оборону», — сказал он, пояснив, что это делается в том числе для развития потенциала страны в киберпространстве.

«И поэтому я хочу обеспечить большую солидарность в Европе. И я думаю, это очень важно», — сказал Макрон. По его словам, для этого, в частности, необходимо «донести до людей в Венгрии, Польше, Финляндии и в других странах, что в тот день, когда у них появятся проблемы, когда на них нападут, их защитит Европа».

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