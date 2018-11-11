Южная Корея и КНДР начали ликвидацию 20 охранных постов вдоль общей границы. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад Министерства обороны Южной Кореи.

— С сегодняшнего дня и до конца месяца будет проходить демонтаж всех строений наблюдательных постов Южной и Северной Кореи, по десять у каждой стороны, — сообщается в докладе ведомства.

Сегодня обе стороны уже вывезли военных и оружие с постов по обе стороны границы и приступили к ликвидации некоторых зданий. До конца ноября будут ликвидированы, согласно договорённости, 20 постов, по десять с каждой стороны границы.

Minval.az