Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщается, последние слова Хашукджи телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман. Слова были записаны на аудио, подтверждающем пытки и смерть журналиста Хашукджи.

«Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — приводятся его последние слова.

По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс сообщила, что за несколько часов до вылета в Париж Эрдоган подтвердил существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. Сообщается, что турецкий лидер передал запись представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

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