Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ, хотя сама так не поступает.

В интервью телеканалу RT France он выразил надежду, что диалог с альянсом будет восстановлен.

«Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО», — подчеркнул президент.

«Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль», — сказал В.Путин.

Minval.az