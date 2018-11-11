Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами. Об этом он заявил в беседе с каналом Russia Today.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами. Об этом он заявил в беседе с каналом Russia Today.
Дата: 2018/11/11 18:29
Раздел: Мир
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