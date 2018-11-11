Торжественная церемония к столетию окончания Первой мировой войны, которая проходила у Триумфальной арки в центре Парижа завершилась, лидеры государств отправились в Елисейский дворец.

Как передает РИА Новости, в памятных мероприятиях у Триумфальной арки приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Германии Ангела Меркель, Турции Реджэп Тайып Эрдоган, Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Перед окончанием церемонии Макрон «оживил» вечный огонь у Могилы неизвестного солдата, после чего лидеры государств направились на обед в Елисейский дворец.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. После торжеств у арки и обеда в Елисейском дворце почти все лидеры отправятся на Форум мира.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Путин показал Трампу большой палец 👍 и похлопал по плечу. Ждём захватывающей аналитики от американских коллег pic.twitter.com/8H59gy8UFp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.

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