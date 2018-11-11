Причиной появления ядовитого дыма стало массовое сжигание стерни на полях и запуск фейерверков во время фестиваля Дивали

Жители столицы Индии Нью-Дели уже четвертый день потерпают от токсичного смога, который появился после народного фестиваля Дивали, что также известен как «Праздник Огней», сообщает Reuters.

Сообщается, что во время празднования Дивали, празднующие всю ночь запускали в воздух фейерверки и петарды, которые значительно повысили уровень смога, что и до этого был очень высоким из-за сжигания стерни в полях. Также ситуацию усугубило и выхлоп газов транспортных средств, а также промышленность.

Уровень загрязнения воздуха в городе превысил 400 микрограммов твердых частиц на кубический метр, в то время, когда норма составляет 25.

Также местных жителей возмутило то, что главный министр города, после начала проблем со смогом, отправился в Дубай «с частной семейной поездкой».

Так как метеорологи не предвещают в ближайшее время дождей или усиления ветра, власти приняли решение до понедельника запретить в городе все строительные работы, а также въезд грузового транспорта. Всем водителям рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, а граждан просят носить на лице повязки.

Minval.az