Райан Монтгомери из Мизулы, штат Монтана, продемонстрировал, что спиртное не всегда препятствует езде. Его гоночный байк Yamaha XS850 1980 года выпуска без водки даже не заведется.

Как рассказывает BigPicture, владелец ликероводочного завода собственноручно модифицировал мотоцикл так, чтобы он ездил на спиртном. Мало того, он представил байк на ежегодном гоночном событии Motorcycle Speed Trials в Бонневилле, на котором гонщики устанавливают новые рекорды скорости и выносливости.

Технология ликероводочного производства включает обязательную дистилляцию, во время которой отделяется спирт, который не подходит для употребления. Высококачественный этанол – не что иное, как побочный продукт. К тому времени на заводе скопилось порядка 10 галлонов этанола.

Раньше Райану не приходилось переделывать байки. Его проект вызвал живой интерес у друзей и спонсоров. По совету Нила Ольсона, он перенастроил карбюратор, чтобы двигатель стал работать на водке. Бензиновые моторы старых выпусков легко адаптируются к этанолу. Водка по многим параметрам превосходит привычный бензин. Горючее вещество этого типа сгорает при достаточно низких температурах, не перегревая двигатель. При этом спирт сгорает полностью, без осадка.

Для участия в гонках мотоциклу потребовались новый обвес и покраска. Спонсорская помощь оказалось как нельзя кстати. Новатор назвал байк «Sudden Wisdom», что в переводе звучит как «Озарение».

Райан Монтгомери принял участие в гонках в категории 750-кубовых модернизированных байков, которые выпускались до 1980 года включительно. Для этого он разогнал двигатель на водке до 98 миль/час, что составляет примерно 160 км/ч.

А на озере Бонневилль, заправленный водкой мотоцикл 1980 года, смог разогнаться до 180 км в час (113 миль/ч). После удачного старта Монтгомери признался, что не собирается останавливаться на достигнутом и, что в следующем году его «самогонный аппарат на колесах» станет еще быстрее и еще совершеннее.

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