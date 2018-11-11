При этом у него состоится отдельная встреча с президентом Макроном

В Париже, где в воскресенье, 11 ноября, пройдут торжества к 100-летию конца Первой мировой войны, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает AFP.

По его словам, французская сторона попросила политиков не проводить «сторонних встреч» в рамках запланированных мероприятий.

«Я уважаю просьбу хозяев (французов), а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить «сторонние встречи», как они это называют», – отметил Нетаньяху.

Однако премьер-министр Израиля подчеркнул, что у него будут отдельные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с которым они обсудят ряд важных вопросов.

«Я увижусь с десятками лидеров со всего мира, и у меня будут отдельные переговоры с президентом Макроном. Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но все же самое важное – присутствие там, и я, как обычно, буду с гордостью представлять Государство Израиль», — рассказал глава израильского правительства.

Minval.az