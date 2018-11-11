Меган Маркл и принц Гарри держали свой роман в секрете в течение нескольких месяцев. Отношения были раскрыты миру без согласия влюбленных.

О том, кто вынудил принца Гарри сознаться в романе с простолюдинкой, рассказал писатель Эндрю Мортон в романе «Меган: Голливудская принцесса», сообщает издание dni.ru.

Гарри и Меган встречались около четырех месяцев, когда о паре пронюхали папарацци. Таблоид Sunday Express в октябре 2016 года объявил имя новой возлюбленной принца.

Внук Елизаветы II попытался скрыть свою девушку от посторонних. Тогда Гарри жил с Меган в Торонто и имел возможность спрятать возлюбленную от объективов фотожурналистов. Однако после первых же слухов в отношения вмешалась королевская семья. Как пишет Эндрю Мортон, пресс-секретарь срочно связался с принцем и заставил его признать правдивость газетных слухов.

После этого спокойной жизни влюбленных пришел конец. Гарри сразу предупредил Меган, что их ждут крутые перемены. «Наша жизнь никогда не будет прежней», — сказал принц возлюбленной. Маркл не испугалась и с достоинством приняла новый вызов.

Через месяц принц выступил с официальным заявлением и подтвердил отношения с американкой. «В одночасье Меган Маркл из средней актрисы превратилась в одну из самых известных людей на планете», — отметил биограф.

Minval.az