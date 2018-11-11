Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил северокорейскому коллеге съедобный подарок. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на администрацию Сеула.

По информации агентства, власти Южной Кореи направили в КНДР 200 тонн мандаринов. Партия фруктов будет переправлена четырьмя рейсами (по два в воскресенье и понедельник) из провинции Чеджудо в Пхеньян. Всего Северная Корея получит 20 тысяч коробок по 10 килограммов фруктов в каждой.

Как отмечается в распространенном в воскресенье, 11 ноября, сообщении Сеула, первый военно-транспортный самолет с первой партией мандаринов уже вылетел в столицу Северной Кореи. Груз сопровождали ряд высокопоставленных чиновников.

Minval.az