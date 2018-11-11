Федеральное ведомство уголовной полиции Германии вскрыло заговор с целью политических убийств, организованный военными бундесвера и спецназа и ассоциацией элитных содат Uniter, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что группировка, уверенная в неизбежном развале государства, готовила так называемый «день икс», в который они бы собрали неугодных политиков «в одном месте с целью их физического устранения». Полный список жертв еще не известен, однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. Также, по версии журнала, на данный момент не известно, что собирались делать заговорщики после убийств.

Члены группировки, которые, согласно информации журнала, служили в немецких вооруженных силах и спецназе, обсуждали дальнейшие действия на тайных собраниях.

Расследование обнаружило признаки заговора в деле солдата бундесвера Франко А, который планировал теракты против немецких властей. Будучи гражданином Германии, солдат предоставил ложную информацию в миграционную службу о том, что он якобы сирийский беженец, чтобы впоследствии взвалить вину за теракты на мигрантов.

Minval.az