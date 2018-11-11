Белый дом в скором времени предоставит новый всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Согласно сообщению портала Axios, об этом заявил спецпредставитель администрации Трампа Джейсон Гринблат.

По словам Гринбалта, США пытаются найти долгосрочное соглашение по решению конфликта.

При этом он считает, что новый план придется не по душе сторонам конфликта, так как придется искать компромисс и пойти на уступки.

«Ни одной из сторон план не понравится в полном объеме, но мы уверены, что обе стороны, если они готовы начать переговоры, поймут, почему мы пришли к тем выводам, к которым мы пришли», — цитирует портал спецпредставителя США.

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