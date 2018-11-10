Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель открыли мемориальную доску на месте подписания Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны, передает Газета.ру со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

«К столетию перемирия 11 ноября 1918 года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель подтвердили здесь ценность франко-германского перемирия, которое служит Европе и миру», — цитирует Europe 1 надпись на мемориальной доске.

Отмечается, что после торжественного мероприятия Макрон и Меркель отправились в точную копию вагона, в котором было подписано соглашение.

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