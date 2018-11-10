Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Daily Sabah.

Эрдоган рассказал, что саудовским властям известно, что среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул накануне пропажи журналиста, есть его убийца. По его словам, эти же люди находятся среди 18 задержанных по подозрению в убийстве журналиста.

«[Они] точно знают, кто убил Джамаля Хашукджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек», — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер заявил, что Турция передала аудиозаписи с места убийства Хашукджи представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Британии и Франции.

Minval.az