В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим другом» и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.

Дружеский жест со стороны французского президента стал ответом на вопрос журналистов о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.

Как отмечается, во время встречи с главой Франции Трамп был очень радушен, однако в момент дружеского похлопывания Макрона он сидел «с каменным лицом».

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.

Minval.az