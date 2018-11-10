Супруга находящегося под арестом бывшего председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева- Замира Гаджиева дал показания в Верховном суде Лондона.

Как передает Dailymail, З.Гаджиева отрицает, что ее активы — это доходы от преступных деяний, утверждая, что ее богатство — результат продуманных инвестиций мужа.

Как заявила З.Галджиева ее муж был в 2009 году владел значительными средствами. По ее словам, он был очень обеспечен, когда они поженились в 1997 году, он накопил капитал с начала 1990-х годов.

«Что касается покупки имущества, этим занимался муж, я не знала ничего о платежах, сделанных для покупки недвижимости, нашего семейного дома, а также по поводу их источника или каких-либо других деталей», — заявила Гаджиева.

Издание также отмечает, что Замира Гаджиева наняла высококвалифицированных адвокатов, в том числе адвоката Джеймса Льюиса за 500 фунтов в час.

Гаджиева отчаянно пыталась сделать так, чтобы ее имя не фигурировало в новостях, ее адвокаты просили провести все судебные разбирательства конфиденциально.

Однако судьи в Верховном суде и Апелляционном суде отклонили иск о проведении процессов анонимно.

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