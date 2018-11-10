Торжества, посвященные 100-летию окончания Первой Мировой войны, на один день соберут в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политических оппонентов.

Пресс-служба Елисейского дворца распространила список участников торжественных мероприятий, которые пройдут в Париже в воскресенье, 11 ноября, сообщают российские СМИ.

В этом списке присутствуют президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи.

Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

На торжества в Париж приедут президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается и присутствие президента Австрии Александра Вам дер Беллена.

В мероприятиях в Париже примет участие президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ожидается участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ещё в середине минувшей недели участие премьер-министра Израиля Нетаньяху в торжествах в Париже было под вопросом. Израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху может отменить свою поездку во Францию в связи с тем, что встреча с президентом РФ Путиным, на которую он рассчитывал, в Париже не состоится.

Minval.az