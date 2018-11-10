Объем выручки китайских платформ онлайн-продаж может превысить показатель в 30 миллиардов долларов в День холостяка, который состоится 11 ноября, сообщают российские СМИ со ссылкой на агенство «Синьхуа». В целом, прогнозируют общую выручку в 32 миллиарда долларов.

Праздник «День холостяка» посвящен не состоящим в браке людям и отмечается в Китае ежегодно 11 ноября. В последние годы ритейлеры начали приурочивать к празднику крупные распродажи.

С 2013 года компания Alibaba, которой принадлежат онлайн-площадки AliExpress и Tmall, распространили эту практику и на интернет-продажи. Рекорд по продажам в День Холостяка принадлежит Tmall, которая за 24 часа продала товаров на 168,2 миллиарда юаней.

В прошлом году Alibaba Group распространила распродажи и на западные рынок, что привело к росту скачивания приложений AliExpress в Великобритании и США. Также не исключают, что в предстоящий День Холостяка будет также побит и рекорд по продажам в рамках мобильной коммерции.

Minval.az